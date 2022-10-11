Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар США едва заметно растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль продолжает снижаться к бивалютной корзине из-за геополитических рисков, снижения стоимости нефти, а также отрицательной динамики на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,94-63 руб./$1, по итогам четвертой минуты торгов курс американской валюты составил 63 руб./$1 (+31 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:04 по московскому времени не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", динамика нацвалюты относительно доллара обусловлена усилением напряженности вокруг украино-российского конфликта, а также продолжением снижения нефтяных котировок и негатива на мировых рынках капитала. Рубль заметно ослаб относительно основных валют в понедельник, продолжив негативную динамику во вторник утром.

Геополитические риски обострились из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм". В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз РФ.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $95,98 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,8 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд. При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу. В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 2,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,39%, южнокорейский Kospi - на 2,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,05%; растет лишь китайский CSI 300 - на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,52%.