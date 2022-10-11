"Урал" запланировал в 2024 году начать серийный выпуск арктических автобусов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Автозавод "Урал" планирует в 2024 году начать серийное производство арктических автобусов и автопоездов. Об этом сообщил главный конструктор проекта "Арктический автобус" Аркадий Мальцев журналистам во вторник.

"Прежде всего он предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах, там, где не может пройти другая техника. Серийный запуск должен произойти в 2024 году. (. . .) По опыту реализации серийной техники мы считаем, что количество таких автомобилей, выпускаемых в год, может достигать 300 штук. Но цифра пока очень приблизительная", - сказал Мальцев.

Он отметил, что продолжается работа по совершенствованию конструкции. Так, в следующей версии теплотехнические характеристики автобуса планируется повысить за счет однообъемного кузова-фургона (сейчас кабина и пассажирский отсек раздельные).

По словам конструктора, автомобиль учитывает экологические особенности региона эксплуатации. На нем установлены широкопрофильные шины низкого давления, что обеспечивает высокую проходимость по слабым грунтам и снегу.

"В условиях Крайнего Севера это очень важно не только для того, чтобы не забуксовать и не застрять, но и чтобы не повреждать растительный слой. На севере след от колесной техники восстанавливается порядка 30 лет. Эта техника не повреждает почву", - пояснил Мальцев.

По его словам, автобус работает на дизельном топливе, однако может быть оснащен газовым двигателем.

Этот проект реализуется совместно с Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ), также в создании автобуса участвуют специалисты МГТУ им. Баумана (Москва). Проект является одним из ведущих в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Заказчик проекта – "Автозавод "Урал".

Согласно материалам ЮУрГУ, ведется разработка и создание производства унифицированного семейства транспортных средств "Арктический автобус" и "Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем". Стоимость проекта – 490 млн рублей, в том числе 240 млн рублей – средства министерства науки и высшего образования РФ, 250 млн рублей - средства АО " Автомобильный завод "Урал".

Арктические автобус и автопоезд предназначены для транспортировки людей и грузов в районах со слабо развитой дорожной сетью в условиях низких температур. Технические характеристики автобуса: полная масса – 17 тонн, колесная формула – 6x6, вместимость – 20 пассажиров.

Арктический автопоезд также включает медицинский, учебный, хозяйственно-бытовой модули и модуль общественного питания. Полная масса автопоезда – 28 тонн, грузоподъемность – 11,5 тонны, колесная формула – 6x6 (тягач), 2/4 (полуприцеп).

Опытный образец автобуса уже прошел первые испытания минувшей зимой. Следующие испытания назначены на конец 2022 года, в 2023 году ЮУрГУ планирует завершить работу над арктическим автобусом.