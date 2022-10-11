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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

ЦБ РФ продолжит сворачивать ограничения на движение капитала

Но регулятор готов использовать их при появлении рисков для финстабильности

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в базовом сценарии продолжит сворачивать ограничения на движение капитала, но готов вновь воспользоваться этим инструментом при появлении рисков для финансовой стабильности, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финрынку.

"Безусловно, если опять реализуются острые риски для финансовой стабильности, этот инструмент будет задействован в необходимом объёме. Но в базовом сценарии мы исходим из того, что такие риски не реализуются, в базовом сценарии мы говорим, что они будут продолжать сворачиваться. Этот процесс уже идет. И надо понимать, что ограничения на движение капитала создают огромную нагрузку и искажения для реального сектора, для экспортеров и импортеров с точки зрения проведения расчетов и так далее. В нормальной ситуации, если нет веских аргументов со стороны финансовой стабильности, чтобы они оставались, лучше, чтобы ограничений на движение капитала не было. Это такая позиция, на которой мы стоим", - сказал он.

"Те ограничения, которые будут установлены извне, будут фактором, который направит сбережения, формируемые в нашей экономике, в большей степени внутрь экономики, потому что накопление иностранных активов становится менее доступным", - добавил он.

ЦБ РФ Алексей Заботкин Госдума
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