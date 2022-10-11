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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Замглавы Минфина счел, что банков сейчас нужно больше, чем было до пандемии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Санкции заставляют сегментировать определенные виды экономической активности, банков надо больше, чем до пандемии, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать", - заявил Моисеев в эфире радиостанции Москва FM.

"В этом смысле старый принцип социал-демократов 70-х годов small is beautiful (малое прекрасно - ИФ) может быть сейчас реализован, потому что концентрация создает риски, и никто сейчас, во всяком случае наша позиция такая, и я знаю позицию других социально-экономических ведомств правительства - концентрировать сейчас в одном месте какие-то экономические виды активности было бы неправильно. Мы таким образом просто упрощаем работу нашим товарищам из OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - ИФ) и других подобных организаций", - отметил он.

Весной этого года большая часть крупнейших российских банков попала в санкционные списки иностранных государств, что сделало невозможным для них проведение международных расчетов и ослабило позиции по другим направлениям. В ответ на это часть клиентов стала открывать или активнее использовать уже имеющиеся счета в менее крупных банках, в том числе в дочерних кредитных организациях дружественных стран. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в результате впервые после более чем 10-летнего роста доля топ-15 банков в активах снизилась с 85,9% до 84,6%.

В июле этого года банки с базовой лицензией получили возможность временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях.

Минфин РФ
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