Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Налоговые льготы в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и других режимов планируется предоставлять для развития инвестирования в российскую экономику, поэтому их не планируется распространять на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Точно совершенно, мы не будем давать налоговые льготы в рамках ИИС или иных на покупку ценных бумаг за пределами РФ или, скажем так, иностранных эмитентов, кроме тех, что будут размещаться в России. Потому что в первую очередь нужно направлять на инвестирование в российскую экономику и представление акционерного капитала, который российский финансовый рынок, надо сказать, никогда в достаточном объеме не представлял", - сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Замминистра напомнил, что ранее, еще в 2020 году, шла дискуссия по закону о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, стоит ли неквалифицированным разрешать покупать иностранные ценные бумаги. "Тогда решили, что стоит, потому что это балансирует портфели и, как тогда казалось, балансирует риски, но тогда уже казалось, что есть и другие риски, которые сейчас не можем предсказать. И жизнь показала, что есть. Полностью сейчас этот поток не закрыт, часть депозитариев попала под санкции, часть инфраструктуры депозитариев не попала под санкции. Честно сказать, мне все это не нравится, и даже мои коллеги в Минфине убеждали, что какой-то лимит стоит для неквалифицированных инвесторов оставить. Пока так и действует", - сказал он.