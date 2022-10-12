В ЦБ объяснили двумя причинами рост ставок по розничным кредитам в РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские банки повысили ставки по некоторым видам розничных кредитов из-за увеличения доходности ОФЗ и появления дополнительных кредитных рисков, ЦБ РФ за этим пристально следит, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он напомнил, что повышение ставок произошло по ипотеке и потребительским кредитам, по корпоративным кредитам такой тенденции не наблюдается.

"Отчасти это отражает сдвиг вверх кривой доходности ОФЗ, который произошел, долгосрочные ставки несколько повысились с середины сентября. Мы, безусловно, за этим пристально следим, и будем учитывать с точки зрения влияния на денежно-кредитные условия и на доступность кредита в экономике", - сообщил Заботкин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Второй фактор - это, наверно, действительно некоторые дополнительные кредитные риски, которые банки закладывают", - отметил зампред ЦБ.