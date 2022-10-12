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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Дефицит бюджета США в минувшем фингоду упал вдвое до $1,4 трлн

В 2019 фингоду дефицит бюджета США составил $984 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета США в минувшем финансовом году, который завершился 30 сентября, сократился вдвое и составил около $1,4 трлн против $2,8 трлн годом ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на предварительную оценку Бюджетного управление Конгресса (CBO).

Сокращение дефицита обеспечил рост бюджетных доходов во всех основных категориях, в особенности поступлений от налогов на доходы физических лиц, говорится в документе. Кроме того, резко сократились расходы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.

По оценке CBO, совокупные доходы бюджета в минувшем фингоду составили $4,9 трлн, увеличившись на 21% относительно предыдущего фингода. Расходы тем временем сократились на 8%, до $6,3 трлн.

При этом дефицит оказался примерно на $341 млрд больше, чем предыдущий прогноз CBO.

"К сожалению, дефицит в размере свыше триллиона долларов, по-видимому, становится нормой, - отметил глава организации Peter G. Peterson Foundation Майкл Питерсон. - На фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок нам нужно укрепить стабильность нашего бюджетного фундамента".

В 2019 фингоду, до пандемии, дефицит бюджета США составил $984 млрд.

США Конгресс CBO Peter G. Peterson Foundation
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