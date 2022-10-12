Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин считает неприемлемым экспорт нефтепродуктов, за которые получен демпфер, проблему надо решать. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать. Сейчас обсуждаются разные варианты, ограничение (экспорта -ИФ) не обсуждается, но проблема есть и это неприемлемо", - сказал он.

Ранее собеседники агентства на топливном рынке рассказывали о случаях, когда трейдеры экспортировали нефтепродукты, по которым выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная – нефтяники платят в бюджет.