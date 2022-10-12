"Почта России" отметила подорожание международных авиаперевозок грузов в 2,7 раза к 2019 г.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на авиаперевозку грузов в международном сообщении выросли в 2,7 раза относительно допандемийного 2019 года. Об этом заявил замгендиректора по логистике АО "Почта России" Сергей Сергушев.

"С точки зрения основного вызова, который появился у нас: если вспомнить 2019 год, допандемийный, то это, конечно, достаточно большой рост тарифов, особенно на международную авиационную логистику - он составил практически 2,7 раза. Это очень существенный вызов, и это то давление, которое мы испытываем на себе", - сказал Сергушев на форуме Ecom Retail Week.

Рост тарифов на автоперевозки, по его словам, на некоторых маршрутах составляет до 45%.

"За счет того, что мы перераспределяем нашу маршрутную сеть, за счет мультимодальных склеек, которые мы делаем, мы пытаемся нивелировать это удорожание и предоставлять сервис, который и по сроку, и по стоимости, в зависимости от продукта, выбранного клиентом, будет устраивать рынок", - отметил Сергушев.

Гендиректор авиакомпании S7 Cargo Илья Ярославцев рассказал в ходе форума, что в условиях антироссийских санкций, которые затронули в том числе авиацию, перевозчик вынужден организовывать стыковочные рейсы с зарубежными и российскими партнерами, самолеты которых не подпадают под ограничения.

"Если ранее мы работали на Китай, Россию и, в частности, на Европу, то сейчас мы ограничены территорией РФ, поэтому мы ищем и реализуем варианты стыковки на различных приграничных территориях. О чем идет речь: когда российский или иностранный грузовой самолет выполняет рейс в Китай, обеспечивает загрузку и в точке транзитной мы по большому счету перекладываем это на свои борта и везем по тем точкам, прежде всего это Москва, для обеспечения этого потока", - пояснил Ярославцев.

Прогнозируя, как ситуация будет развиваться в следующем году, он сказал: "Мы считаем, что в отношении "трансграна" (международных перевозок - ИФ) мы успешно реализуем сейчас стыковочные рейсы, и эта программа будет регулярная и без колебаний. А там – посмотрим, насколько у отрасли получится решить по снятию санкционных режимов в отношении воздушных судов, как пассажирских, так и грузовых".

Отвечая на вопрос о возможности роста тарифов на авиаперевозки грузов в РФ до конца текущего года, Ярославцев сказал: "В этом сезоне существенных колебаний тарифа на внутрироссийском рынке мы не ожидаем. Но это не точно".