"НОВАТЭК" в III квартале увеличил добычу газа на 5% до 19,94 млрд куб. м

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в третьем квартале 2022 года увеличил добычу природного газа на 4,9% по отношению к июлю-сентябрю 2021 года - до 19,94 млрд куб. м, сообщила компания.

Продажа природного газа за квартал составила 16,19 млрд куб. м, что на 2,3% меньше, чем за третий квартал 2021 года. В России компанией было реализовано 14,26 млрд куб. м природного газа, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи СПГ на международных рынках выросли в годовом измерении на 12,9%, до 1,93 млрд куб. м.

По состоянию на 30 сентября 2022 года 1,8 млрд куб. м газа, включая СПГ (как и годом ранее), а также 1 033 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (713 тыс. тонн было год назад) отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

В третьем квартале 2022 года добыча углеводородов составила 155,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 19,94 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с третьим кварталом 2021 года добыча углеводородов выросла на 6,1 млн б.н.э., или на 4%.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в третьем квартале 2022 года составил 3,2 млн тонн (+2,7%). На комплексе в Усть-Луге переработано 1,7 млн тонн стабильного газового конденсата, объем переработки увеличился на 7,1% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге в третьем квартале 2022 года составил 1 711 тысячу тонн, в том числе 1 036 тысяч тонн нафты, 291 тысяч тонн керосина, 384 тысяч тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 703 тысячи тонн, стабильного газового конденсата - 835 тысяч тонн.