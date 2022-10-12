Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

"НОВАТЭК" в III квартале увеличил добычу газа на 5% до 19,94 млрд куб. м

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в третьем квартале 2022 года увеличил добычу природного газа на 4,9% по отношению к июлю-сентябрю 2021 года - до 19,94 млрд куб. м, сообщила компания.

Продажа природного газа за квартал составила 16,19 млрд куб. м, что на 2,3% меньше, чем за третий квартал 2021 года. В России компанией было реализовано 14,26 млрд куб. м природного газа, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи СПГ на международных рынках выросли в годовом измерении на 12,9%, до 1,93 млрд куб. м.

По состоянию на 30 сентября 2022 года 1,8 млрд куб. м газа, включая СПГ (как и годом ранее), а также 1 033 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (713 тыс. тонн было год назад) отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

В третьем квартале 2022 года добыча углеводородов составила 155,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 19,94 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с третьим кварталом 2021 года добыча углеводородов выросла на 6,1 млн б.н.э., или на 4%.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в третьем квартале 2022 года составил 3,2 млн тонн (+2,7%). На комплексе в Усть-Луге переработано 1,7 млн тонн стабильного газового конденсата, объем переработки увеличился на 7,1% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге в третьем квартале 2022 года составил 1 711 тысячу тонн, в том числе 1 036 тысяч тонн нафты, 291 тысяч тонн керосина, 384 тысяч тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 703 тысячи тонн, стабильного газового конденсата - 835 тысяч тонн.

НОВАТЭК Усть-Луга Пуровский ЗПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });