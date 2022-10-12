Новак отметил, что портовые мощности "Транснефти" позволят переориентировать потоки нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной сессии РЭН-2022.

"В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.