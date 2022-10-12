Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Банк Англии предупредил домохозяйства о трудностях при выплатах по долгам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с трудностями в условиях необходимости погашать долги, при этом ситуация будет сопоставима с той, которая наблюдалась до глобального финансового кризиса 2008 года, если ситуация в экономике останется сложной, предупредил Банк Англии.

"Некоторым домохозяйствам будет непросто справиться с ожидаемым ростом расходов на предметы первой необходимости на фоне высоких процентных ставок", - говорится в ежеквартальном докладе комитета Банка Англии по финансовой политике.

Британские домохозяйства в целом находятся в более выигрышном положении, чем до 2008 года. Однако если расходы на финансирование ипотеки продолжат расти, некоторые могут столкнуться с давлением, аналогичным тому, что наблюдалась в пиковые периоды до финансового кризиса, отмечается в докладе.

Прибыли компаний также подвергнуться давлению из-за высоких расходов по кредитам, отмечает британский ЦБ. Высокие расходы и ослабление спроса ударят по прибылям многих бизнесов.

Зарубежные инвесторы могут предпочесть воздерживаться от британских активов, что может повлиять на ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнесов. Особенно негативное влияние может ощущаться в таких сферах, как коммерческая недвижимость, где у зарубежных инвесторов имеется значительное присутствие.

Банк Англии Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

"Газпром" начинает строить перемычку между восточной и западной частями ГТС России

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });