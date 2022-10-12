Банк Англии предупредил домохозяйства о трудностях при выплатах по долгам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с трудностями в условиях необходимости погашать долги, при этом ситуация будет сопоставима с той, которая наблюдалась до глобального финансового кризиса 2008 года, если ситуация в экономике останется сложной, предупредил Банк Англии.

"Некоторым домохозяйствам будет непросто справиться с ожидаемым ростом расходов на предметы первой необходимости на фоне высоких процентных ставок", - говорится в ежеквартальном докладе комитета Банка Англии по финансовой политике.

Британские домохозяйства в целом находятся в более выигрышном положении, чем до 2008 года. Однако если расходы на финансирование ипотеки продолжат расти, некоторые могут столкнуться с давлением, аналогичным тому, что наблюдалась в пиковые периоды до финансового кризиса, отмечается в докладе.

Прибыли компаний также подвергнуться давлению из-за высоких расходов по кредитам, отмечает британский ЦБ. Высокие расходы и ослабление спроса ударят по прибылям многих бизнесов.

Зарубежные инвесторы могут предпочесть воздерживаться от британских активов, что может повлиять на ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнесов. Особенно негативное влияние может ощущаться в таких сферах, как коммерческая недвижимость, где у зарубежных инвесторов имеется значительное присутствие.