Путин оценил убытки Европы от спотовых цен на газ в 2022 году в 300 млрд евро

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Убытки Европы от спотового ценообразования на газ только в 2022 году составят 300 млрд евро, или около 2% ВВП еврозоны, заявил на форуме "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин. Он сослался на экспертные оценки.

"Этого можно было бы и избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам в 3-4 раза. И кто это сделал? Сами сделали. Навязали нам такой способ торговли, заставили "Газпром" перейти отчасти на привязку к спотовому рынку. А теперь охают. Ну так сами и виноваты", - объяснил президент.

"Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги и все. Только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на триллион евро. Но проблема в том, что Европа на эти деньги будет (как и продовольствие) сгребать и газ с мирового рынка. Следовательно остальным странам, прежде всего развивающимся, государствам придется переплачивать за эти энергоресурсы. Тот ресурс, который приходит на европейский рынок втридорога, по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%", - констатировал Путин.