Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Минфине сообщили, что экспортную пошлину на газ повышать не планируется

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин отказался от обсуждаемой ранее в правительстве идеи дифференциации экспортной пошлины на газ в зависимости от экспортных цен, решил ограничиться "нашлепкой" к НДПИ, подтвердил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Все верно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос верно ли предположение, что после введения "нашлепки" к НДПИ для "Газпрома" в размере 50 млрд рублей ежемесячно на 2023-2025 гг., механизм взимания экспортной пошлины на газ менять не планируется.

В сентябре сообщалось, что Минфин обсуждает идею введения дифференцированной экспортной пошлины на газ. Предполагалось, что при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена с действующего уровня 30% до 50%. При этом во внесённых в Госдуму в конце сентября поправках в Налоговый кодекс данная мера включена не была, вместо нее был предложен механизм повышения НДПИ, по которому вводятся дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно.

Минфин Алексей Сазанов Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

"Газпром" начинает строить перемычку между восточной и западной частями ГТС России

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });