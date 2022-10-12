В Минфине сообщили, что экспортную пошлину на газ повышать не планируется

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин отказался от обсуждаемой ранее в правительстве идеи дифференциации экспортной пошлины на газ в зависимости от экспортных цен, решил ограничиться "нашлепкой" к НДПИ, подтвердил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Все верно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос верно ли предположение, что после введения "нашлепки" к НДПИ для "Газпрома" в размере 50 млрд рублей ежемесячно на 2023-2025 гг., механизм взимания экспортной пошлины на газ менять не планируется.

В сентябре сообщалось, что Минфин обсуждает идею введения дифференцированной экспортной пошлины на газ. Предполагалось, что при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена с действующего уровня 30% до 50%. При этом во внесённых в Госдуму в конце сентября поправках в Налоговый кодекс данная мера включена не была, вместо нее был предложен механизм повышения НДПИ, по которому вводятся дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно.