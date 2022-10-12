Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической напряженности; индекс МосБиржи закрепился выше 1950 пунктов, а индекс РТС просел в район 955 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1951,65 пункта (+0,1%), индекс РТС - 956,36 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 64,42 рубля (+0,76 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 64,93 руб./$1 (пик с конца мая).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), OZON (+0,7%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-2,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "НЛМК" (-1,4%), Сбербанка (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), UC Rusal (-0,3%).

ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года - компания объясняла удорожание ростом собственных затрат. Теперь МТС грозит штраф, размер которого будет определён в ходе административного расследования. Регулятор выдал МТС предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня.

Восстановление работы "Северных потоков" – долгий процесс, который может занять годы, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели. Поэтому актуальной идеей является перенос мощностей на Черноморское направление, отметил он.

Также Миллер сообщил, что "Газпром" приступает к строительству перемычки между восточной и западной частями газотранспортной системы страны. Кроме того, концерн находится на стадии разработки проектно-сметной документации газопровода "Сила Сибири 2" и магистрали "Союз-Восток" через Монголию в Китай.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "НОВАТЭКа" поддержала публикация отчетности за январь-сентябрь, в которой отразилось увеличение добычи углеводородов на 4% г/г за III квартал и на 1,7% г/г за прошедшие 9 месяцев текущего года. В бумагах "Россетей" (-2,9%) и "ФСК ЕЭС" (-1,9%) трейдеры фиксировали прибыль после бурного роста котировок накануне. Акции МТС просели на новости о штрафе, наложенном на компанию ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в повышении оператором тарифов на услуги связи.

Нефть просела после публикации отчета ОПЕК за сентябрь, показавшего увеличение добычи нефти на 146 тыс. б/с. Организация стран-экспортеров снизила прогноз спроса на нефть с 3,1 млн б/с до 2,64 млн б/с на текущий год и с 2,7 млн до 2,34 млн б/с - на следующий.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в среду пытался продолжить умеренный восстановительный рост за счет ослабления рубля, высоких цен на нефть и относительного затишья после витка геополитической напряженности.

В еврозоне вышла позитивная статистика по объёму промышленного производства еврозоны за август - его рост в годовом выражении составил 2,5%, что в два раза превысило прогноз аналитиков. В то же время сентябрьские данные по ценам производителей в США оказались выше ожиданий.

В четверг внимание на рынках будет приковано к публикации данных по росту потребительских цен в США в сентябре. Данный показатель (ИПЦ) - своего рода барометр дальнейшей траектории ключевой ставки ФРС, поэтому если он превысит ожидания, рисковые активы могут отреагировать волной снижения. Также из статистики четверга интересны число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице и еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Российский рынок, вероятнее всего, возьмет паузу перед штурмом круглого рубежа 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Впрочем, при сохранении тренда на ослабление рубля, ценового позитива в нефти и отсутствии резкого ухудшения внешнего фона данный уровень может быть протестирован. В целом индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 1900-2015 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, на рынке акций РФ сохраняется высокий риск распродаж позиций, которые были сформированы во время утреннего снижения в начале недели.

В нефтегазовом секторе спросом пользовались акции "НОВАТЭКа", который представил операционные результаты за третий квартал. Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" оказывали ожидания объявления дивидендов. Акции "Газпрома" остаются под давлением продаж на ожиданиях уменьшения будущих дивидендов в условиях происходящего сокращения экспорта газа.

Акции МТС упали на фоне известий, что ФАС выдала предписание компании о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня.

В целом восстановительный рост рынка акций замедлился, инвесторы в отсутствие позитивных новостей могут предпочесть зафиксировать прибыль, продавая акции. Этому может способствовать и внешний фон, где мировые индексы, нефть продолжают нисходящую тенденцию. Индекс МосБиржи во второй половине недели может снизиться к уровню 1900 пунктов, полагает Лящук.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки готовы перейти к локальному коррекционному росту, но значительные риски останавливают возможный отскок (сохраняются опасения, что дальнейшее повышение ставок центральными банками приведет к мировой рецессии). Выходящие в конце недели ежемесячные данные по индексу потребительских цен США (индекс CPI) могут стать важным индикатором предстоящего решения ФРС по процентной ставке 2 ноября.

Тем временем, геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Западом продолжает нарастать и, вероятно, будет оказывать влияние на аппетит инвесторов к риску. НАТО вновь заявило о своей поддержке Украины, а США обещают дальнейшую военную помощь. Положительным моментом является улучшение прогноза МВФ по снижению российской экономики в 2022 году до 3,4% с 6% ранее, полагает Волш.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), проседает после дневного роста Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,9%), растут Штаты (индексы прибавляют 0,2-0,5%).

Накануне МВФ ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители.

ВВП Германии в 2023 году сократится на 0,4%, прогнозирует министерство экономики страны. Согласно опубликованному в среду докладу ведомства, это произойдет из-за резкого повышения цен на энергоресурсы и, как следствие, снижения объемов производства и потребительских расходов. В апреле прогноз министерства предполагал рост германской экономики в следующем году на 2,5%.

Одновременно с этим прогноз роста ВВП Германии на текущий год был понижен до 1,4% с 2,2%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены снижаются на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $92,16 за баррель (-2,3% и -2% во вторник).

МВФ призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's.

Россия готовится к европейскому эмбарго российских энергоресурсов, РФ переориентирует свои ресурсы на восток, одновременно рассчитывая сохранить свой экспортный потенциал, заявил вице-премьер Александр Новак.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Росдорбанка (+11,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8%), "префы" "ТГК-2" (+7,1%), "Мечела" (+7,1%), бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,1%), ГК "Самолет" (+5,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%), расписки VK (+4,9%), MDMG (+4,4%).

"СПБ Биржа" (+0,7%) включена в список АО, недоступных для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. "Мосбиржа" с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

Подешевели бумаги "Россетей" (-2,9% и -2,2% "префы"), ПАО "Электроцинк" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,9%), En+ (-1,8%).

Просели после отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Белуга групп" (-2%, до 2709 рублей; дивиденды за полугодие - 150 рублей на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,54 млрд рублей (из них 6,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,78 млрд рублей на акции "Газпрома").