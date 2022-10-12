Рубль упал к доллару и евро по итогам среды

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли по итогам волатильных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль упал к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущими мировыми центробанками и с учетом заметно подешевевшей нефти.

Курс доллара США составил 64,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 76 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 64,9275 руб. впервые с 6 июля. Евро стоил 62,75 руб./EUR1, подорожав на 27 копеек. Ранее евро повышался до 64,0775 руб. впервые с 7 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,95 копейки - до 63,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов среды, так как негативное влияние на большинство рынков продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения ДКП крупными центральными банками. Дополнительное давление на котировки нацвалюты оказывает падение цен на нефть из-за опасений относительно спроса.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители. МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США сентябре, которые могут указать, насколько эффективно работает политика ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доклад министерства труда страны будет опубликован в четверг в 15:30, и аналитики ожидают, что инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении с 8,3% в августе, согласно данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка высказала мнение, что ФРС необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в ситуации с инфляцией практически отсутствует.

Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в следующем году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным, исполнен с профицитом 54,689 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В январе-августе Минфин предварительно оценивал профицит в 137,44 млрд рублей (в январе-июле - 481,92 млрд рублей, позже Федеральное казначейство давало оценку в 557,5 млрд рублей.). Таким образом, в сентябре, вероятно, наблюдался дефицит, сейчас его можно оценить в 82,8 млрд рублей.

За полгода, по данным Минфина, профицит составлял 1 трлн 373,88 млрд рублей, по более поздней оценке казначейства - 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы бюджета составили за девять месяцев 19 трлн 739,65 млрд рублей, или 78,9% к общему объему доходов на год; расходы - 19 трлн 684,9 млрд рублей, или 83,1% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре составили 8 трлн 506,587 млрд рублей (89,1% к показателям на год), ненефтегазовые - 11 трлн 233,06 млрд рублей (72,6%).

Добыча нефти в РФ в октябре сохранится на текущем уровне и составит 9,9 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя". "Мы на тех же уровнях находимся - 9,9 млн б/с. У нас стабильная сейчас добыча", - сообщил Новак. "Это те данные, которые мониторит ОПЕК+", - добавил вице-премьер.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, добавил также Новак. "Я думаю, где-то мы выйдем на уровень 525-530 млн тонн (добычи нефти - ИФ). Посмотрим", - сказал он.

Цены на нефть в ближайшей перспективе будут подвержены волатильности, однако останутся близкими к текущему уровню, сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы обычно не прогнозируем цены, и решения (ОПЕК+ - ИФ) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими "плюс-минус" к тем, которые мы сегодня видим", - сказал Новак.

Он отметил, что, принимая решение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 2 млн б/с, страны-участницы соглашения руководствовались факторами, сигнализирующими о замедлении темпов роста экономики.

"Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками. Это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс зимний период всегда идет со снижением спроса: четвертый квартал и первый квартал. Решения были обоснованы с точки зрения баланса спроса и предложения", - добавил вице-премьер.

Нефтяные котировки

Нефтяные котировки вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу ослабления спроса на нефть.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 упали на 2,52% - до $91,95 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 2,93% - до $86,75 за баррель.

Во вторник обе марки подешевели примерно на 2% после того, как МВФ понизил прогноз роста мировой экономики.

ОПЕК в среду понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн б/с, до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, согласно опубликованной оценке, потребление нефти составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара. Американская валюта в среду обновила 24-летний максимум в паре с японской иеной на фоне высокой инфляции в США и ожиданий, что Федрезерв продолжит активно повышать процентные ставки.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, в среду рубль продолжил снижение к основным валютам, пара "доллар-рубль" в моменте приближалась к 65 руб./$1. "Отсутствие санкционных ограничений относительно Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), чего опасались многие участники торгов, вероятно, сняло давление на валютных торгах. Геополитическая ситуация также могла сформировать дополнительный спрос на валюту со стороны частных лиц. Можно ожидать продолжения движения курса пары "доллар-рубль" в диапазоне 63-65 руб./$1 до начала очередного налогового периода", - говорит Алексеев.

"В среду настроения инвесторам на глобальных рынках подпортили данные по производственным ценам в США, публикация которых усилила ожидания жесткой позиции со стороны ФРС в отношении процентной ставки. Индекс доллара в этих условиях демонстрировал укрепление шестую сессию подряд. Для рубля ситуация усугублялась снижением нефтяных котировок, усилившимся после данных о сокращении прогноза ОПЕК мирового спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. Однако, несмотря на падение цен на нефть и отсутствие аппетита к риску на глобальных рынках, рубль завершал рабочий день в плюсе к доллару - впервые за последние десять торговых сессий. Основное давление на российскую валюту пришлось еще на утренние часы, когда доллар поднимался выше 64,9 руб. Однако в ходе последующих торгов доллар скорректировался и ушел в минус. Не исключено, что уровни вблизи 65 руб./$1 показались весьма привлекательными экспортерам для продажи валютной выручки к налоговым платежам во второй половине месяца", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 октября на 7,19 копейки, до 63,7559 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,86 копейки, до 62,5867 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 15,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,1 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 8,84 копейки и составил 63,8254 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 987,16 млн, из которых $1 млрд 340,521 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 646,639 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 45,2 копейки, до 63,4116 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 22,44 копейки, до 62,6103 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 515,995 млн, из которых EUR387,751 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 128,244 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,09% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п., повысившись до 8,25% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего дня - 8,28% годовых.