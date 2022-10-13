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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

"Известия" сообщили, что "Вымпелком" может стать компанией с российским капиталом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Принадлежащий нидерландскому телеком-холдингу VEON сотовый оператор "Вымпелком" может стать компанией с российским капиталом, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, в VEON обсуждают этот вопрос, но пока компания не предпринимала конкретных действий. Возможные сроки и механизмы собеседники газеты назвать затруднились. Помимо продажи различным российским структурам, возможна передача актива заслуживающей доверия российской компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока, не исключил один из источников издания.

По данным VEON, за II квартал текущего года на Россию приходилось более 50% выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По числу мобильных абонентов (47 млн) "Вымпелком" в периметре VEON уступал только активам в Пакистане (75,5 млн абонентов).

В пресс-службе VEON "Интерфаксу" заявили, что холдинг не может спекулировать планами в отношении каких-либо активов.

"Мы регулярно оцениваем наш портфель и ищем возможности для инвестирования или отчуждения инвестиций, которая может создать ценность для акционеров VEON. Наше внимание сосредоточено на рынках с сильным макроэкономическим потенциалом роста, где наши предложения по подключению и цифровым операторам могут процветать. Мы не можем спекулировать о наших планах в отношении какой-либо из наших портфельных компаний", - сообщили в пресс-службе VEON.

Вымпелком
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