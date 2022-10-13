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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Страны ОПЕК+ в сентябре отстали от плана по добыче нефти на 3,44 млн б/с

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в сентябре добыли 38,76 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли бы извлекать 42,2 млн б/с, подсчитали аналитики МЭА.

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 3,44 млн б/с.

Среди причин такого показателя в МЭА называют операционные проблемы и ограничение мощностей, а также санкции в отношении российской нефти.

При этом по оценке агентства, РФ в сентябре сохранила добычу нефти (без учета конденсата) на уровне августа – 9,74 млн б/с, что на 1,29 млн б/с ниже ее установленной квоты. Саудовская Аравия в отчетном месяце добывала на уровне своей разрешенной квоты – 11,03 млн б/с.

По-прежнему проблемы с добычей нефти испытывает Нигерия – 960 тыс. б/с, отставая от плана на 870 тыс. б/с. Казахстан недопоставил на рынок 500 тыс. б/с, добывав в сентябре 1,21 млн б/с. Из-за проблем с техобслуживанием и эксплуатацией снизилось производство в Анголе – до 1,09 млн б/с, что на 440 тыс. б/с ниже установленной квоты.

МЭА отмечает, что, поскольку большинство членов альянса уже добывают гораздо ниже своих квот, фактическое снижение предложения с ноября будет ниже, чем объявленное на 2 млн б/с.

"По нашим текущим оценкам, добыча сырой нефти ОПЕК+ с ноября снизится примерно на 1 млн б/с, при этом основная доля (снижения - ИФ) добычи придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Дальнейшие потери добычи могут быть связаны с Россией в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт сырой нефти и запрет на морские перевозки", - сообщается в отчете.

МЭА Международное энергетическое агентство нефть
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