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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ВТБ с марта продал состоятельным клиентам 20,5 т золотых слитков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВТБ с начала старта продаж в марте текущего года продал состоятельным клиентам 20,5 тонны золотых слитков, сообщил банк.

Всего за этот период банк провел около 2,3 тыс. сделок по продаже драгоценного металла, средний вес которой составил 6 кг.

"Наши состоятельные клиенты все чаще выбирают золото как надежный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно повысился интерес после отмены в марте НДС 20% на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений", - отмечает старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии" Дмитрий Брейтенбихер (его слова приводятся в сообщении).

ВТБ в середине марта запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото весом от 1 кг (стоимость такого объема сейчас 3,4 млн рублей, исходя из учетной цены ЦБ РФ) до 100 кг (340 млн рублей).

В общей сложности 20,5 тонны золота, исходя из текущих цен, оцениваются примерно в 70 млрд рублей.

ВТБ
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