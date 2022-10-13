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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Иран видит перспективы поставок российского газа через свою территорию в Пакистан

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Иран видит перспективы поставок российского газа через свою территорию в Пакистан, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех.

"Россия экспортирует миллиарды кубометров газа в Европу. На фоне событий на Украине объем экспорта газа уменьшился в несколько раз. Выход на новые рынки потребует средств. В этом смысле Иран предоставляет самые хорошие возможности. Через территорию Ирана можно транспортировать российские нефть и газ покупателям юга Персидского залива", - отметил он.

"Государства-соседи Ирана - это большой рынок с большими потребностями в газе. Для "Газпрома" это большая возможность, чтобы экспортировать через Иран на этот рынок. Например, Пакистан - крупный потребитель газа. У них мало ресурсов, стране не хватает электроэнергии. В этом смысле сотрудничество России, Ирана и Пакистана может быть очень выгодным", - отметил Асадзадех.

Иран Россия газ Пакистан
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