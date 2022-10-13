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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

The Economist счел, что санкции ослабили долгосрочный потенциал экономики РФ, но сейчас она в лучшей форме, чем в ЕС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Западные санкции, введенные в отношении России после начала военной операции на территории Украины в феврале 2022 года, ослабили долгосрочные перспективы страны, однако в данный момент ситуация в экономике РФ улучшается, в то время как Европа находится на грани рецессии, пишет The Economist.

Прогнозы экспертов показывают, что блокирование России доступа к зарубежным технологиям и экспертизе сократило потенциал роста ее экономики примерно наполовину, отмечает издание. Объемы добычи нефти и газа в РФ сократились на 3% по сравнению с уровнем до начала военной операции и, вероятно, снизятся еще больше после вступления в силу европейского эмбарго на экспорт нефти из страны в конце текущего года.

За первые шесть месяцев военных действий порядка 250-500 тыс. граждан России покинули страну, оценивает Лиэм Пич из Capital Economics. Многие из этих людей – хорошо образованные и высокооплачиваемые специалисты. После объявления частичной мобилизации, по оценкам The Economist, россияне вывели с рублевых депозитов в сентябре средства на общую сумму порядка $14 млрд, и еще 300 тыс. граждан покинули страну. Продолжающееся сокращение рабочей силы усиливает нехватку сотрудников, что усугубляет проблему инфляции. Общие темпы роста потребительских цен существенно замедлилась по сравнению с пиковым уровнем, однако ценовое давление в требующей крупных трудозатрат сфере услуг усиливается, перечисляет издание.

Однако несмотря на эти сложности, рецессия в стране, вероятно, подошла к концу. Официальные данные о динамике ВВП России у многих вызывают сомнения, однако составить представление о деловой активности можно и из других источников, отмечает The Economist.

Так, например, рассчитываемый банком Goldman Sachs индикатор текущей деловой активности показывает, что ситуация в российской экономике является гораздо более оживленной, чем в европейских странах. Индекс потребительских расходов Сбербанка, тем временем, качнулся вниз после объявления мобилизации, но затем отскочил вверх. Деловая активность в автомобильной отрасли, которая несколько месяцев назад практически упала до нуля, также увеличилась, и это говорит о том, что российские производители смогли найти источники поставок за пределами западных стран.

Международный валютный фонд (МВФ) 11 октября улучшил оценку динамики российской экономики на 2022 год – теперь он ожидает ее снижения на 3,4% вместо 6% ожидавшихся в июле и 8,5%, прогнозировавшихся в апреле. Такое сокращение ВВП является приемлемым, отмечает The Economist.

Россия ЕС Евросоюз США
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