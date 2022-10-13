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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Volkswagen вложит 2,4 млрд евро в разработку софта для машин на автопилоте в Китае

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG сообщил, что направит около 2,4 млрд евро в создание совместного предприятия по разработке технологий автономного вождения в Китае.

Подразделение концерна Cariad, разрабатывающее программное обеспечение для автопилотируемого вождения автомобилей, создаст СП с китайской Horizon Robotics. Cariad будет принадлежать 60% нового предприятия, Horizon Robotics - оставшаяся часть.

СП будет работать над интеграцией множества функций автономного вождения в одном чипе. Это позволит повысить стабильность системы, снизить издержки и энергопотребление, отметила Volkswagen.

Volkswagen Германия Китай Cariad Horizon Robotics
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