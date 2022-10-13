Думе предложили разрешить только "Почте России" выдавать страховые пенсии наличными

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о реформе доставке страховых пенсий, который предлагает закрепить за "Почтой России" исключительное право на доставку пенсий наличными.

В палату документ № 212237-8 внесли депутат Александр Хинштейн и сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев.

Документ предусматривает, что граждане, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке, но если речь идет о наличном получении средств (на дому или в кассе организации), то предлагается оставить на этом рынке только АО "Почта России".

Авторы поправок предполагают, что эта норма коснется 13% пенсионеров, получающих пенсию наличными.

Сейчас граждане могут выбрать три способа получения страховой пенсии: через банки путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой, при этом вручение может быть как на дому, так и в кассе организации (альтернативные доставщики). Полный перечень альтернативных доставщиков публикуют региональные сайты ПФР. К примеру, это ООО "Милосердие", ООО "Национальный центр доставки", а также 37 банков (пенсию можно получать в их кассах при отсутствии кредитной карты).

Внесенный законопроект предлагает оставить два способа: через кредитную организацию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этом банке либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе "Почты России".

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 апреля 2023 года, чтобы Фонд пенсионного и социального страхования успел расторгнуть договоры с альтернативными доставочными организациями и заключить их с "Почтой России".

В пояснительной записке парламентарии указали, что на 1 января 2022 года пенсию наличными получали 11,9 млн пенсионеров. 10,4 млн из них получают ее в почтовых отделениях, около 13% - 1,5 млн человек - получают пенсию через альтернативные доставочные организации. Единый тариф на доставку пенсий составляет 1,17% от размера доставленных сумм.

Авторы законопроекта отмечают, что альтернативные доставочные организации действуют преимущественно в городской местности, где себестоимость доставки минимальна. "Почта России" же занимается более затратной и трудоемкой доставкой пенсий в сельской и труднодоступной местности. Получается, что альтернативные доставщики находятся в более выгодных условиях.

Внесенный законопроект также освободит "Почту России" от идентификации клиента - физического лица, если он проводит перевод на сумму до 15 тысяч руб. при оплате услуг ЖКХ или при платежах- в бюджет.