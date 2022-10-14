Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,4-63,45 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 64,4 руб./$1 (-23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:03 мск не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,69 рубля.

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