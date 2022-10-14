Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил умеренно оптимистичный настрой на фоне резкого отскока внешних фондовых площадок за счет массированного закрытия коротких позиций после затяжного снижения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,6% во главе с бумагами металлургических, инфокоммуникационных, нефтяных и финансовых компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 1963,03 пункта (+0,4%), индекс РТС - 974,47 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 63,48 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "Яндекса" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что российский рынок акций в краткосрочной перспективе останется в боковой консолидации – драйверов для роста пока нет, несмотря на позитивный внешний фон. К тому же геополитическая напряженность усиливает фактор осторожности перед выходными. В США продолжается сезон отчетности, который может добавить волатильности. Из статистики – выйдет сальдо торгового баланса ЕС и пройдет заседание Еврогруппы. А в США инвесторы оценят данные по розничным продажам и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко рассчитывает на смешанную динамику фишек рынка акций РФ в пятницу. Массовая фиксация длинных позиций перед выходными маловероятна. Ориентир по индексу МосБиржи – 1950-2000 пунктов, прогноз по паре USD/RUB – диапазон 62-64 руб./$1. Ситуация с ликвидностью на валютном рынке постепенно улучшается, поэтому растет вероятность снижения доллара.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, желание зафиксировать прибыль по акциям может возрасти под вечер пятницы.

Накануне мировые фондовые площадки и нефть отреагировали локальным падением на публикацию негативных данных по инфляции в США. Однако от отметки 3500 пунктов по индексу S&P500 произошел резкий разворот вверх, что большей частью было вызвано закрытием "шортов". В пятницу растут американские фьючерсы, но нефть стабильна, поэтому особых драйверов для активизации покупок российских акций широким фронтом нет.

В целом не исключено, что из-за напряженной геополитической ситуации желание зафиксировать прибыль и закрыть маржинальные "лонги" под вечер возрастет. Но при нейтральном новостном фоне сильного падения индекса МосБиржи не ожидается, скорее всего, ближайшие дни он будет проводить в консолидации около отметки 1950 пунктов, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне завершили торги ростом на 2,2-2,8%, отскок Dow Jones (+2,8%) стал рекордным с ноября 2020 года, хотя в начале сессии индикаторы снижались. Индикатор Dow впервые в истории прибавил более 800 пунктов по итогам сессии, в течение которой он падал более чем на 500 пунктов, отмечает MarketWatch.

Инвесторы оценивали данные Минтруда США, показавшие, что потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Теперь внимание рынка будет сосредоточено на сезоне корпоративной отчетности за III квартал, в пятницу выйдут показатели Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций после нескольких дней снижения (японский Nikkei 225 подскочил на 3,3%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

Инвесторы также оценивают сентябрьские данные по изменению цен потребителей и производителей в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, аналитики в среднем также ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics. Темпы повышения стали максимальными с апреля 2020 года.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце выросли на 0,9% в годовом выражении - минимальными темпами за 20 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в сентябре до 1% с 2,3% в июле. Индекс PPI опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца (-1,2% в августе).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, но завершают неделю в "минусе".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $94,87 за баррель (+0,3% и +2,3% в четверг), ноябрьская цена WTI – $89,48 за баррель (+0,4% и +2,1% накануне).

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в целях борьбы с высокой инфляцией приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезерва на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Поддержку рынку в четверг оказали данные Минэнерго США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина – на 2,02 млн баррелей.