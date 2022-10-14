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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Аналитики BCS GM отмечают угасание оптимизма розничных инвесторов на "Мосбирже"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий уровень оптимизма розничных инвесторов неуклонно снижается, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской бирже" акциями проводился по итогам завершившейся 13 октября недели.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на "Мосбирже" за рассматриваемый период вырос на 1,7%. "Это все еще приличный темп роста, учитывая высокий уровень неопределенности и геополитической напряженности, но все же это минимум с начала сентября", - отмечает эксперт.

В то же время объем коротких позиций увеличился на 10%, достигнув максимальных значений за несколько месяцев, в частности, с начала августа.

"Таким образом, общий уровень оптимизма розничных инвесторов неуклонно снижается, что, на наш взгляд, вполне естественно, учитывая продолжающуюся ситуацию на многих политических и экономических направлениях, а также риски для рыночной инфраструктуры. В настоящее время фундаментальный потенциал роста рынка до нашей цели по индексу МосБиржи на конец 2023 года составляет 34% - граница между зонами "покупать" и "держать". Напомним, что мы оцениваем необходимую доходность на инвестиции в акции для всего рынка в 20% как сумму безрисковой ставки (10%) и премии за требуемую доходность для инвестиций в акции (10%). Однако для рекомендации "покупать" рынок или акция должны иметь доходность на 15 процентных пунктов выше 20%, что в сумме составляет 35%. Таким образом, в настоящее время 34% технически считается зоной рекомендации "держать"", - пишет Смольянинов.

По данным обзора BCS GM, на прошлой неделе оптимизм по отношению к девелоперам несколько ослаб: продажи прошли в бумагах "ГК ПИК", при этом покупательская активность в ГК "Самолет" остается высокой. Газовые компании утвердились в качестве второго по популярности сектора, в основном благодаря "НОВАТЭКу". Продажи в X5 Retail Group усилились. В результате потребсектор стал единственным сектором, где средние длинные позиции снизились на 1,2%.

BCS Global Markets Вячеслав Спмольянинов Мосбиржа ГК ПИК ГК Самолет НОВТЭК X5 Retail Group
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