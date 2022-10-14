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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

В топ-5 попали трое россиян

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Десять самых высокооплачиваемых игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), за текущий сезон заработают в общей сложности $117,7 млн против $117,2 млн в прошлом сезоне, пишет Front Office Sports со ссылкой на исследование Forbes.

В четвертый раз за последние пять лет больше всех заработает капитан команды "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид - $15,3 млн до вычета налогов и агентских комиссий.

В пятерке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ оказались сразу трое россиян: Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталс", $14 млн), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", $11,7 млн) и Сергей Бобровский ("Флорида Пантерс", $11 млн).

Forbes отмечает, что с сезона 2013-2014 зарплаты самых дорогих игроков НХЛ выросли лишь незначительно - девять лет назад они заработали $116,3 млн. Для сравнения: доходы десяти наиболее высокооплачиваемых игроков Национальной футбольной лиги (чемпионат по американскому футболу) за этот период взлетели на 46%, до $489,1 млн.

НХЛ Коннор Макдэвид Александр Овечкин Артемий Панарин Сергей Бобровский
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