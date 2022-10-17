Индексы США упали в пятницу, Nasdaq - до минимума с июля 2020 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу снизились, участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны.

При этом Nasdaq Composite потерял более 3% и завершил торги на минимальной отметке со 2 июля 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

"Это определенно негативно для рынков", - заявил управляющий директор по инвестиционной стратегии Aspiriant Дэйв Гречек изданию MarketWatch. "Если мы продолжим наблюдать дальнейший подъем инфляционных ожиданий, это будет очень тревожным сигналом для ФРС", которая борется с ростом стоимости жизни с помощью агрессивного повышения процентных ставок, полагает он.

Ожидания высокой инфляции оказывают влияние на поведение населения. "Люди начинают покупать больше сегодня, потому что им кажется, что завтра цены могут стать только еще выше", что намного усложняет работу Федрезерва, отмечает эксперт.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. в третьем квартале снизил чистую прибыль на 17%, однако показатель в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания аналитиков. Котировки его акций выросли на 1,7% по итогам торгов в пятницу.

Бумаги Wells Fargo & Co. подорожали на 1,9%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США сократил чистую прибыль в июле-сентябре года на 31%, но увеличил выручку на 4%.

Стоимость акций Citigroup Inc. поднялась на 0,7%. В минувшем квартале банк снизил чистую прибыль на четверть и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

В то же время цена акций Morgan Stanley упала на 5,1%. Чистая прибыль банка в июле-сентябре уменьшилась на 29%, выручка - на 12%.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group зафиксировала лучшие, чем ожидалось, финпоказатели за третий квартал и повысила годовой прогноз. Бумаги страховщика подорожали на 0,6%.

Акции Nutanix Inc. подскочили в цене на 24,6% на слухах о том, что руководство компании, предоставляющей облачные услуги для корпоративного сектора, рассматривает возможность ее продажи. По данным СМИ, поиск потенциальных покупателей будет вестись как среди конкурентов в отрасли, так и среди инвестиционных компаний.

Сеть супермаркетов Kroger Co. достигла соглашения о покупке конкурирующей группы Albertsons Cos. за $24,6 млрд с учетом долга. Kroger заплатит $34,10 за акцию Albertsons. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года. Котировки бумаг Kroger упали на 7,3%, Albertsons - на 8,5% (до $26,21).

Производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat ухудшил прогнозы выручки на текущий квартал и финансовый год в целом. Кроме того, компания объявила о сокращении штата на 19%. Цена акций Beyond Meat рухнула на 9,7%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 403,89 пункта (1,34%) - до 29634,83 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции American Express Co., подешевевшие на 3,4%, Apple Inc. - на 3,2%, Chevron Corp. - на 3,1% и Caterpillar - на 2,7%.

При этом из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросли котировки бумаг всего трех - JPMorgan, UnitedHealth и Boeing Co. (+0,6%).

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 86,84 пункта (2,37%), составив 3583,07 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 327,76 пункта (3,08%), завершив день на отметке 10321,39 пункта.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,2%, в то время как S&P 500 уменьшился на 1,6%, а Nasdaq потерял 3,1%.