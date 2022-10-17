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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Акционеры аэропорта Владивостока не продлили контракт с гендиректором

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) не продлили контракт с генеральным директором аэропорта Андреем Виниченко. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия, исполнять обязанности руководителя компании будет технический директор Денис Чмутов.

Виниченко стал и.о. гендиректора АО МАВ" в ноябре 2019 года после ухода с этой должности по собственному желанию Игоря Лукишина. В июле 2020 год он был избран гендиректором. До перехода во Владивосток Виниченко был директором по производству международного аэропорта Красноярска.

Аэропорт Владивостока в январе-сентябре 2022 года обслужил 1,616 млн пассажиров, что на 19% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Внутренний пассажиропоток составил 1,581 млн пассажиров, на международных направлениях обслужено 35 тысяч человек.

По данным АО "МАВ", находящееся под управлением ГК "Аэродинамика" (ранее - "Базэл Аэро"), АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 62,0752% акций компании, Levanterra Pte. Ltd. (Сингапур) - 17,3854%, АО "Кварц-Инвест" (Москва) - 16,8424%.

Владивосток МАВ Андрей Виниченко Денис Чмутов Базэл Аэро Аэродинамика
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