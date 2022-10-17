Х5 в III квартале увеличила продажи на 19,5% до 647,4 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group в III квартале 2022 года увеличила продажи на 19,5% по сравнению с показателем за июль-сентябрь 2021 года, до 647,39 млрд рублей, сообщила компания.

В частности, офлайн-продажи повысились на 19,1%, до 632,641 млрд рублей, продажи цифровых бизнесов – на 38,4%, до 14,749 млрд рублей.

В течение квартала лучшим месяцем для компании с точки зрения динамики роста оказался август – продажи увеличились на 20,7%. В июле рост составлял 19,1%, в сентябре рост замедлился до 18,6%.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 12,4% за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%.

Выручка основного формата Х5 – сети магазинов "у дома" "Пятерочка" – в III квартале выросла на 20,1%, до 534,474 млрд рублей (с учетом экспресс-доставки – на 20,3%, до 538,842 млрд рублей). LfL-выручка "Пятерочки" увеличилась на 13,7% на фоне роста среднего чека на 8,9% и трафика на 4,4%.

Выручка гипермаркетов "Карусель" сократилась на 47,3%, до 3,445 млрд рублей (большая часть магазинов с 2019 года была закрыта или переформатирована).

Торговая площадь магазинов Х5 выросла на 6,6% год к году, до 8,755 млн кв.м на конец сентября. В III квартале ритейлер открыл 448 новых магазинов против 364 годом ранее, включая 307 магазинов "у дома" "Пятерочка" (332 годом ранее) и 163 дискаунтера "Чижик" (14). Х5 ожидает дальнейшего ускорения открытий дискаунтеров в IV квартале.

Динамика выручки Х5 в III квартале по сравнению со II кварталом ускорилась. Как сообщалось, в апреле-июне общие продажи компании выросли на 18,6%, LfL-продажи - на 11,7% (преимущественно за счет среднего чека, который увеличился на 11%, в то время как трафик повысился всего на 0,6%).

Х5 отметила, что продовольственная инфляция в III квартале составила 15,6% год к году против 19,5% во II квартале. Замедление темпов роста цен на продовольствие было обусловлено хорошим урожаем плодоовощной продукции и зерновых культур, а также укреплением курса рубля. Компания также отметила, что динамика продовольственного рынка стабилизировалась на фоне замедления инфляции и продолжающегося роста номинальных заработных плат и пенсий: в июле-августе физические объемы продаж в ритейле снизились на 2% в годовом выражении после сокращения на 1,9% во II квартале.

За девять месяцев 2022 года общие продажи Х5 увеличились на 19%, до 1,898 трлн рублей. В частности, офлайн-продажи выросли на 18,4% (до 1,849 трлн рублей), выручка цифровых бизнесов – на 52,1% (до 48,295 млрд рублей).

Сопоставимые продажи Х5 за девять месяцев выросли на 11,9% за счет повышения среднего чека на 9% и трафика на 2,7%.

В январе-сентябре компания открыла 1 106 магазинов, включая 893 магазина "у дома" "Пятерочка" (годом ранее – 981 и 891 соответственно).

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец сентября группа объединяла 20,227 тыс. магазинов, в том числе 18,865 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 316 дискаунтеров "Чижик" и 17 гипермаркетов "Карусель".