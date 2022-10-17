ФАС разрешила "Сбережениям плюс" приобрести компанию, управляющую ТРЦ "Афимолл Сити"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО "Сбережения плюс" о приобретении компании ООО "Белгейт констракшенз Лимитед", управляющей ТРЦ "Афимолл Сити".

"Приобретатель занимается управлением фондами. Компания МК ООО "Белгейт констракшенз Лимитед" осуществляет деятельность по аренде и управлению нежилым недвижимым имуществом в Москве (ТРЦ "Афимолл")", - уточнили в ФАС.

Сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды и управления нежилым недвижимым имуществом в Москве, так как "в столице имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность", полагает ведомство.