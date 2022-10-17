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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Основатель нефтегазовой Continental Resources решил ее выкупить

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Основатель Continental Resources Харольд Хамм выкупит все находящиеся в обращении акции американской нефтегазодобывающей компании через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.

Omega выставила оферту о приобретении акций Continental Resources по цене $74,28 за каждую, что представляет собой премию в 8,9% к цене этих бумаг на закрытие торгов в пятницу ($68,22), сообщает пресс-служба нефтегазодобывающей компании.

В целом, исходя из условий соглашения, Continental Resources оценивается примерно в $27 млрд.

Сделку планируется закрыть до конца 2022 года.

В июне этого года американский бизнесмен Хамм и его семья, которые владеют более чем 80% Continental Resources, уже предлагали выкупить не принадлежащие им акции компании по цене $70.

Котировки акций Continental Resources в ходе предварительных торгов в понедельник взлетели на 8,2% - до $73,8. С начала 2022 года капитализация компании выросла более чем на 52% (до $24,8 млрд), в то время как индекс S&P 500 снизился почти на 25%.

Continental Resources США Харольд Хамм Omega Acquisition
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