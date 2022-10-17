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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

BP купит производителя возобновляемого газа Archaea Energy за $4,1 млрд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc договорилась о покупке американской Archaea Energy Inc. примерно за $4,1 млрд, включая задолженность в размере около $800 млн, говорится в совместном сообщении компаний.

Акции Archaea Energy, одного из крупнейших в США производителей возобновляемого природного газа, резко подскочили в ходе предварительных торгов.

BP предложила около $26 за акцию Archaea, что соответствует премии в размере 38% к средневзвешенной цене её бумаг за 30 дней до 14 октября включительно, пишет MarketWatch.

"Archaea будет интегрирована в биоэнергетический бизнес BP, который закрепил за собой ключевые позиции в этой отрасли и является одним из ведущих драйверов трансформации BP", - говорится в совместном сообщении.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта к концу текущего года.

Акции Archaea Energy на предварительных торгах в США подорожали на 52,6%. С начала года они подешевели на 7,7%, тогда как индекс S&P 500 упал на 25%.

BP Archaea Energy США Великобритания
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