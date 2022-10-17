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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Зерновой союз допустил снижение сбора риса в РФ в 2022 году до 960 тыс. т

Однако этого хватит даже на экспорт, считают эксперты

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сбор риса в РФ в 2022 году может составить 960 тысяч тонн, прогнозирует Российский зерновой союз (РСЗ).

"В этом году – в районе 960 тыс. тонн. В принципе для удовлетворения 800 тысяч тонн внутренних потребностей этого более чем достаточно. Еще остается на запасы и на экспорт, просто экспорт будет в менее серьезных масштабах", - сказал президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сбор риса в РФ в последние годы в среднем составлял около 1,1 млн тонн. Внутреннее потребление оценивается в 1 млн тонн, включая 200 тыс. тонн импортного длиннозерного риса, который не производится в РФ. Излишки поступали на экспорт.

По данным Росстата, сбор риса в РФ в 2021 году составил 1,076 млн тонн, в 2020 году – 1,142 млн тонн.

Снижение урожая риса в этом году ожидается из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани в апреле, которая привела к сокращению площадей под этой культурой.

Весной РЗС прогнозировал снижение урожая риса до 700 тыс. тонн.

Российский зерновой союз РСЗ
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