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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Подконтрольные Махмудову и Бокареву структуры получили 67% оператора порта в Приморье

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ООО "Виолан" и ООО "Элариум" получили почти 67% в ООО "Морской порт в бухте Троицы" (МПБТ, оператор одноименного морпорта в Приморском крае), следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, "Виолан" (99% владеет Искандар Махмудов) получило 46,63% МПБТ, "Элариум" (99% владеет Андрей Бокарев) - 19,99% МПБТ. Подконтрольное Армену Шахвердову ООО "Диалог Инвест" увеличило свою долю в МПБТ с 25% до 33,38%.

Ранее совладельцами МПБТ наряду с "Диалог Инвестом" были кипрские Divelico Trading Limited, Vampiro Holdings Limited и Pertimo Investments Limited, все владели по 25% МПБТ.

Соответствующие изменения в структуре владения МПБТ произошли 14 октября.

В декабре 2020 года МПБТ и Минэкономразвития подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту создания экспортного зернового коридора.

"Запуск мультимодального транспортного коридора "Восточные зерновые ворота" в Приморском крае общим объемом инвестиций 16,8 млрд руб. с зерновым терминалом мощностью порядка 10 млн тонн создаст возможность для значительного увеличения производства зерна на Дальнем Востоке и в Сибири, а также позволит организовать глубоководную отгрузку зерна и масличных культур на азиатские рынки. Свыше 800 человек будут трудоустроены в рамках работы терминалов", - говорилось в сообщении Минэкономразвития.

Сообщалось также, что в октябре 2020 года Андрей Бокарев представил инвестиционный проект по созданию экспортного зернового коридора на базе морского порта в бухте Троицы, реализовать который планировалась в рамках СЗПК.

Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Является ключевым звеном международного транспортного коридора "Приморье-2".

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