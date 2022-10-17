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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Рынок акций начал неделю с роста выше 2010п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за коррекционным подъемом мировых площадок, а также на фоне ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 2010 пунктов (максимум с 7 октября) во главе с бумагами металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2012,85 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1027,83 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7%.

Доллар просел до 61,65 рубля (-0,46 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+7%), "ММК" (+6,8%), "НЛМК" (+6,2%), "Роснефти" (+5,8%), АФК "Система" (+5,1%), "МТС" (+5%), "Сургутнефтегаза" (+4,9% и +2,5% "префы"), "Норникеля" (+4,8%), расписки OZON (+4,7%), бумаги "Магнита" (+4,5%), ПАО "Полюс" (+4,5%), Polymetal (+4,5%), Сбербанка (+4,1% и +3,8% "префы"), расписки TCS Group (+4,1%), акции "Московской биржи" (+3,9%), ВТБ (+3,9%), "Аэрофлота" (+3,2%), "АЛРОСА" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Татнефти" (+3%), "Газпром нефти" (+2,6%), "РусГидро" (+2,6%), "Газпрома" (+2%), "Интер РАО" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Яндекса" (+0,9%), UC Rusal (+0,8%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ вырос на фоне улучшения общего рыночного сантимента и ценового оптимизма в сырьевых котировках. Кроме того, сказался отложенный спрос, сформировавшийся перед прошедшими выходными - опасения части инвесторов в части реализации рисков не реализовались. Крепкий рубль при этом сдерживал рост акций экспортеров.

В ближайшие торговые сессии будет идти борьба за закрепление индекса МосБиржи на уровнях выше круглой отметки 2000 пунктов. Очевидных надежных драйверов для роста в настоящее время недостаточно. Более того, рубль в течение недели может показывать склонность к укреплению на фоне налогового периода, что может дополнительно сдерживать активность покупателей.

Во вторник индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 1900-2025 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм биржевых игроков в понедельник был обусловлен восстановлением цен на сырье и сильными операционными результатами ряда крупных российских компаний за III квартал.

В лидеры роста после заявлений компании о том, что она не планирует сокращать штат и снижать цены на новое жилье, вышли акции девелопера "Самолет" (+9,7%). Подорожали депозитарные расписки HeadHunter (+8,5%). Позитивную динамику ценам на энергоносители в какой-то мере обеспечили забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции.

Ориентир на торги вторника для индекса МосБиржи - 2000-2100 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ довольно бодро подрос в понедельник в отсутствие негативных новостей, возглавляли рост акции металлургов и компаний потребительского сектора.

Активность покупателей в секторе металлов и добычи связана с ожиданиями публикации операционных результатов. В конце прошлой недели свои данные представила "Северсталь", и нельзя сказать, что они были разочаровывающими, хотя без финансовой составляющей отчетности пока сложно судить об эффективности роста продаж.

Страны ОПЕК+ выступили в поддержку экономической обоснованности своего решения по сокращению производства нефти, что создает долгосрочную основу для высоких цен. Плюс к этому поступают сведения, что Китай предписал своим компаниям не перепродавать СПГ в Европу. То есть попытки США "задавить" рынок за счет продаж стратегических резервов встречают весьма сильное сопротивление. Соответственно, оставшийся российский экспорт газа также получает некую поддержку и будет обеспечивать поступление валютной выручки. Европейские рынки вздохнули с облегчением на фоне отказа Великобритании от разрушительной финансовой политики, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций получил поддержку от улучшения мировых настроений, а также новостей о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель.

Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей. "НЛМК" вслед за "Северсталью" представил сильные операционные результаты за III квартал, согласно которым выплавка стали увеличилась на 1% г/г, а продажи стальной продукции выросли на 5% г/г благодаря распродаже запасов и восстановлению спроса в России и Турции. "Распадская" должна опубликовать операционные результаты за III квартал в пятницу, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.

X5 Retail (-0,6% ГДР) в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в III квартале выросли на 19,5% г/г, как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки расписок X5 Retail при этом просели в рамках коррекции после роста предыдущих дней.

В США рынок акций пребывал в оптимистичном настроении после выхода квартальных результатов Bank of America и Bank of NY Mellon, которые превысили ожидания. Тем не менее, индексы отступили от максимумов дня, где расположены важные краткосрочные сопротивления (в частности, район 3700 пунктов по S&P 500), что предупреждает о рисках возобновления продаж ввиду сохранения экономической неопределенности.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше отметок 2000 и 1000 пунктов соответственно, ближайшие сопротивления находятся на 2040 и 1060 пунктах. Перспективы развития повышения до стабилизации выше указанных сопротивлений под вопросом, но при "бычьем" сценарии индикаторы могут подняться в район 2200 и 1200 пунктов, полагает Кожухова.

В Азии

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2% после обновления минимума за 11 лет), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,8%) и США (индексы растут на 1,8-3,4% во главе с Nasdaq).

В понедельник стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $92,17 за баррель (+0,6% и -3,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $86,07 за баррель (+0,5% и -3,9% в пятницу).

Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

На Мосбирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" банка "Санкт-Петербург" (+13,2%), акции ГК "Самолет" (+9,7%), расписки HeadHunter (+8,5%), бумаги "Башнефти" (+7,5%), расписки "Эталона" (+7%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (+6,5%), "Распадской" (+6%), расписки EMC (+5,6%), акции ПАО "Инград" (+5,2%).

Подешевели акции ПАО "Россети Московский регион" (-1,3%), расписки Globaltrans (-1,1%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (-0,7%), GDR X5 Retail (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,25 млрд рублей (из них 8,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,01 млрд рублей на акции "Роснефти").

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