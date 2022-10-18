Продажи автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,6%, с начала года - упали на 9,9%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре выросли на 9,6% относительно того же месяца 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам второго месяца, до этого показатель снижался тринадцать месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено, в первую очередь, низкой базой сравнения, поскольку в сентябре прошлого года дефицит полупроводниковых компонентов вызвал резкое падение производства машин.

Число автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) в прошлом месяце, увеличилось до 787,87 тыс. по сравнению с 718,718 тыс. годом ранее, согласно данным ACEA.

Все четыре основных рынка ЕС зафиксировали повышение продаж: в Германии оно составило 14,1%, в Италии - 5,4%, во Франции - 5,5%, в Испании - 12,7%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в сентябре повысилось на 7,9% и достигло 1 млн 49,926 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце взлетели на 25,7%, Mercedes-Benz - на 30,5%. Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) увеличила реализацию машин на 0,3%, BMW - на 4,4%.

Между тем группа Renault сократила продажи на 1,2%.

Продажи японской Toyota в ЕС в сентябре выросли на 23,6%, в то время как Nissan - снизились на 10,4%. Южнокорейская Hyundai сократила реализацию автомобилей на 7%.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-сентябре уменьшились на 9,9% относительно аналогичного периода 2021 года (до 6,784 млн), в Европе в целом - на 9,7% (до 8,271 млн).