ОВС "Ростеха" получило 270 млн рублей чистой прибыли за январь-сентябрь

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Положительный финансовый результат (чистая прибыль) "Потребительского общества взаимного страхования "РТ-Взаимное страхование" (общества взаимного страхования "Ростеха") составила 270 млн рублей по итогам девяти месяцев 2022 года, сообщила организация.

Активы общества на конец III квартала составляли чуть менее 800 млн рублей.

Объем начисленной страховой премии ОВС по итогам III квартала превысил 500 млн рублей. В III квартале 2022 года ОВС "Ростеха" получило лицензию Банка России на новые семь видов страхования и приступило к заключению договоров страхования в рамках новой лицензии с членами общества.

"Уровень расходов на ведение дел составляет менее 3%, общество соответствует требованиям Банка России по достаточности капитала (в рамках положения Банка России № 710-П)", - сообщил директор общества Николай Галушин, комментируя итоги деятельности ОВС. Он напомнил, что его компания "не передает ответственность по договорам страхования в перестрахование".

"РТ-Взаимное страхование" (НКО ПОВС "РТ-ВС") было создано в 2021 году решением 258 предприятий, входящих в государственную корпорацию "Ростех", в первый год деятельности осуществляло только один вид страхования - страхование имущества предприятий.

В течение 2021 года общество заключило 124 договора страхования со страховой премией на общую сумму 252 млн рублей, год был завершен с чистой прибылью в размере 44,8 млн рублей.