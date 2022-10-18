"Вкусвилл" начал развивать кофейный вендинг
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал развивать кофейный вендинг - более 80 аппаратов были установлены в дарксторах сети в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.
"Вкусвилл" запустил проект вендинга в 2019 году. За три года было установлено более 420 аппаратов со снеками, напитками и другими продуктами бренда в общественных местах Москвы, Петербурга и Казани: в торговых центрах, офисах, учебных корпусах, спортзалах, на вокзалах и в подъездах жилых домов.
Команда нового проекта считает перспективной установку кофейных аппаратов рядом со снековыми вендингами и в сети дарксторов.
"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Его выручка в прошлом году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 64 городах России, более 120 дарксторов, мобильное приложение и интернет-магазин.