"Вкусвилл" начал развивать кофейный вендинг

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал развивать кофейный вендинг - более 80 аппаратов были установлены в дарксторах сети в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.

"Вкусвилл" запустил проект вендинга в 2019 году. За три года было установлено более 420 аппаратов со снеками, напитками и другими продуктами бренда в общественных местах Москвы, Петербурга и Казани: в торговых центрах, офисах, учебных корпусах, спортзалах, на вокзалах и в подъездах жилых домов.

Команда нового проекта считает перспективной установку кофейных аппаратов рядом со снековыми вендингами и в сети дарксторов.