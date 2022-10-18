Структура "Росатома" планирует завершить интеграцию Квадры в 2023 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом") планирует завершить все юридические процедуры по интеграции ПАО "Квадра" до конца 2023 года. Об этом сообщило корпоративное издание "Страна Росатом" со ссылкой на гендиректора РИР и "Квадры" Ксению Сухотину.

"Юридические процессы завершатся в конце 2023 года. В управляющей компании структуры сейчас зеркальны, в ней все – сотрудники одновременно РИР и "Квадры", чтобы границы были максимально стерты. Выстроена единая система управления всеми филиалами", - сказала Сухотина.

Она отметила, что в основе интеграции лежит подход Lean Smart, в рамках которого оптимизируются процессы, сокращаются издержки, убираются дублирующие функции.

РИР стал акционером "Квадры" в феврале этого года, выкупив 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей. В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%. В конце июля РИР запустил процедуру squeeze-out "Квадры". В настоящее время компания реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 316 котельных мощностью 3,1 тыс. МВт и 14,78 тыс. Гкал/ч. Компания работает в 10 областях ЦФО.