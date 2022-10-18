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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Серебро дорожает на фоне снижения курса доллара

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на серебро растут в ходе торгов во вторник благодаря ослаблению доллара, однако котировки золота по-прежнему находятся под давлением.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 15:50 по московскому времени опускаются на 0,1% - до $1661,80 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 0,5% и стоит $18,81 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет около 0,1%. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых товаров, включая драгметаллы.

Однако аналитики Commerzbank отмечают, что перспектива дальнейших повышений процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) продолжит оказывать давление на котировки драгоценных металлов.

"Относительная слабость золота, скорее всего, является следствием по-прежнему высоких ожиданий в плане подъема ставок, которые подпитываются ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ и ФРС", - написали они.

NYMEX)
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