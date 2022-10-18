Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Промпроизводство в США в сентябре выросло сильнее прогноза - на 0,4%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года объем промышленного производства в США вырос к августуна 0,4%, показали данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

По пересмотренным данным, в августе объем промышленного производства уменьшился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в сентябре повысилось на 5,3% после роста на 3,9% в августе.

Использование производственных мощностей в сентябре поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 0,4% по сравнению с августом, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 0,2%. Месяцем ранее показатель вырос также на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось до этого. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли повысился на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Производство в добывающей промышленности в сентябре выросло на 0,6% в помесячном выражении, выпуск транспортных средств - на 1%.

США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Дума приняла в I чтении законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Дума приняла в I чтении законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

В ЦБ сочли, что накопление золота в международных резервах РФ сейчас нецелесообразно

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Арбитраж подтвердил штраф Apple в $12 млн за ограничение конкуренции на рынке приложений

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });