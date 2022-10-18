Промпроизводство в США в сентябре выросло сильнее прогноза - на 0,4%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года объем промышленного производства в США вырос к августуна 0,4%, показали данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

По пересмотренным данным, в августе объем промышленного производства уменьшился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в сентябре повысилось на 5,3% после роста на 3,9% в августе.

Использование производственных мощностей в сентябре поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 0,4% по сравнению с августом, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 0,2%. Месяцем ранее показатель вырос также на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось до этого. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли повысился на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Производство в добывающей промышленности в сентябре выросло на 0,6% в помесячном выражении, выпуск транспортных средств - на 1%.