Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии
Фото: Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на удобрения снижаются из-за низкого спроса со стороны фермеров, в том числе американских и бразильских, сообщает Bloomberg.

В начале года удобрения подорожали до рекордных уровней из-за санкций против Белоруссии и конфликта на Украине. Мировые производители удобрений для того, чтобы избежать проблем в цепочках поставок, начали транспортировку значительных объемов продукции в ряд ключевых регионов, что привело к раздуванию запасов в них. В результате фермеры некоторых стран сейчас просто не покупают удобрения. Это касается как США, которые являются крупнейшим в мире экспортером кукурузы, так и Бразилии, ведущего поставщика сои.

"Фермеры отказываются от дорогостоящего сырья, - отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл. - Глобальный спрос на аммиак, фосфатные и калийные удобрения с начала года снизился".

При этом, по его данным, мировые цены на азотные удобрения по-прежнему почти в пять раз превышают средние исторические значения.

Производители удобрений делали ставку на то, что фермеры будут покупать удобрения для сельскохозяйственных культур, учитывая, насколько высокими были мировые цены на зерно из-за его дефицита. Но когда фермеры увидели, что цены на их продукцию упали с максимумов, они начали сокращать расходы, в том числе пересматривая решения, касающиеся внесения удобрений. Например, хотя производители кукурузы должны вносить азотные удобрения ежегодно, американским фермерам не обязательно делать это осенью.

"Начало осеннего сезона внесения удобрений в США было не таким уж хорошим", - полагает директор по удобрениям StoneX Джош Линвилл. По его словам, весной на рынке может появиться много фермеров, желающих купить азотные удобрения, и рынок может столкнуться с трудностями, чтобы удовлетворить этот спрос.

Бразилия, крупнейший в мире импортер удобрений, столкнулась с аналогичной ситуацией. В этом году страна закупила за рубежом рекордный объем удобрений, чтобы у фермеров было достаточно ресурсов для расширения посевных площадей.

"Рекордные темпы импорта в этом году привели к заполнению складов, заставив Бразилию реэкспортировать излишки, - отмечает аналитик по удобрениям Safras & Mercado Майса Романелло. - Это оказывает давление на цены внутри страны и за рубежом, поскольку Бразилия сократит импорт во втором полугодии этого года".

Между тем цены на удобрения в стране упали почти вдвое с апрельских максимумов. "Фермеры видят, что стоимость падает, и продолжают ждать, а не делать покупки", - заявил аналитик по удобрениям Agrininvest Commodities Джефферсон Соуза.

США Бразилия Белоруссия Украина StoneX Safras & Mercado Agrininvest Commodities
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Нидерланды восстановили экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2-2,3%

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });