Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на удобрения снижаются из-за низкого спроса со стороны фермеров, в том числе американских и бразильских, сообщает Bloomberg.

В начале года удобрения подорожали до рекордных уровней из-за санкций против Белоруссии и конфликта на Украине. Мировые производители удобрений для того, чтобы избежать проблем в цепочках поставок, начали транспортировку значительных объемов продукции в ряд ключевых регионов, что привело к раздуванию запасов в них. В результате фермеры некоторых стран сейчас просто не покупают удобрения. Это касается как США, которые являются крупнейшим в мире экспортером кукурузы, так и Бразилии, ведущего поставщика сои.

"Фермеры отказываются от дорогостоящего сырья, - отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл. - Глобальный спрос на аммиак, фосфатные и калийные удобрения с начала года снизился".

При этом, по его данным, мировые цены на азотные удобрения по-прежнему почти в пять раз превышают средние исторические значения.

Производители удобрений делали ставку на то, что фермеры будут покупать удобрения для сельскохозяйственных культур, учитывая, насколько высокими были мировые цены на зерно из-за его дефицита. Но когда фермеры увидели, что цены на их продукцию упали с максимумов, они начали сокращать расходы, в том числе пересматривая решения, касающиеся внесения удобрений. Например, хотя производители кукурузы должны вносить азотные удобрения ежегодно, американским фермерам не обязательно делать это осенью.

"Начало осеннего сезона внесения удобрений в США было не таким уж хорошим", - полагает директор по удобрениям StoneX Джош Линвилл. По его словам, весной на рынке может появиться много фермеров, желающих купить азотные удобрения, и рынок может столкнуться с трудностями, чтобы удовлетворить этот спрос.

Бразилия, крупнейший в мире импортер удобрений, столкнулась с аналогичной ситуацией. В этом году страна закупила за рубежом рекордный объем удобрений, чтобы у фермеров было достаточно ресурсов для расширения посевных площадей.

"Рекордные темпы импорта в этом году привели к заполнению складов, заставив Бразилию реэкспортировать излишки, - отмечает аналитик по удобрениям Safras & Mercado Майса Романелло. - Это оказывает давление на цены внутри страны и за рубежом, поскольку Бразилия сократит импорт во втором полугодии этого года".

Между тем цены на удобрения в стране упали почти вдвое с апрельских максимумов. "Фермеры видят, что стоимость падает, и продолжают ждать, а не делать покупки", - заявил аналитик по удобрениям Agrininvest Commodities Джефферсон Соуза.