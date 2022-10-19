Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля 2023 года может составить 25 млн тонн, кроме того, 500 тыс. тонн будет выделено для регионов Дальнего Востока, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам заседания штаба Минсельхоза.

"Что касается квоты, которую мы традиционно устанавливаем в феврале на вторую половину сезона, то здесь, безусловно, будем расширять экспортное окно, - сказал он. - Предварительно планируем, что ее размер составит 25 млн тонн без разбивки на отдельные культуры. Кроме того, еще 500 тыс. тонн выделим для экспорта из регионов Дальнего Востока".

"Соответствующие предложения мы уже направили в Минэкономразвития. Надеюсь, что они будут поддержаны", - добавил министр.

Говоря об экспортной пошлине на зерно, Патрушев отметил, что "она сама по себе устроена как саморегулируемый механизм и меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры".

По словам министра, ценовая ситуация на зерновом рынке сейчас складывается в пользу переработчиков и животноводов, но влияет на доходы в растениеводстве. В первую очередь это связано с ожиданием рекордного урожая, который в этом году может достичь исторических 150 млн тонн. Еще один фактор - укрепление курса рубля.

"Мы эту ситуацию хорошо видим и реализуем комплекс мер поддержки аграриев. Во-первых, с августа ежедневно закупаем зерно в государственный интервенционный фонд. Причем объемы торгов растут. Уже приобрели у производителей порядка 900 тыс. тонн по хорошим в текущих условиях ценам, - сказал он. - Например, для пшеницы 3-го класса средняя цена - более 14 тыс. рублей, 4-го класса - порядка 13,4 тыс. рублей за тонну. Всего до конца года планируем закупить до 3 млн тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть".

"Еще один важный инструмент поддержки - компенсация части затрат на производство и реализацию зерна. На данную меру в первом полугодии уже выделено 10 млрд рублей. Буквально на днях в регионы направлено еще столько же. Отмечу, что сумма возмещения составит 2 тыс. рублей на тонну продукции, реализованной с 1 августа по 31 декабря текущего года. Это достойный уровень поддержки, который "закроет" примерно 5 млн тонн зерна для продажи на рынке", - сказал министр, добавив, что " в следующем году обязательно выделим дополнительные средства, чтобы полностью удовлетворить существующий спрос".

Как подчеркнул Патрушев, основной задачей Минсельхоза как регулятора является сбалансированное развитие отрасли, при котором все участники рынка имеют полноценные и равные возможности. "В прошлом году мы оказывали дополнительную поддержку животноводам в связи с ростом затрат на корма. В текущем году ситуация в этом сегменте более благоприятная, и наши меры сфокусированы на растениеводах", - пояснил он, выразив уверенность в том, что "принятые решения окажут позитивное влияние на уровень рентабельности в растениеводстве, а цены на зерно в ближайшее время достигнут баланса с учетом интересов всех сторон".