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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

ФАС утвердила индексацию на 60% сборов за аэронавигацию для авиакомпаний РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний с 1 ноября 2022 года повысятся на 60%, соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) опубликован на портале правовой информации.

Такая индексация запланирована для сборов при выполнении как внутрироссийских, так и международных рейсов, а также за обслуживание в районах аэродромов.

Для иностранных авиакомпаний все сборы с ноября повысятся на 40%.

Новые ставки будут действовать до конца марта 2023 года, а с 1 апреля они повысятся еще на 10% - и для российских, и для иностранных перевозчиков.

Проект соответствующего приказа выставлялся на публичное обсуждение ранее в октябре.

До этого в последний раз индексация сборов была утверждена в декабре 2021 года: тогда ставки повысились на 5-10%.

Провайдером аэронавигации в РФ является ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации). С 2020 года предприятие испытывает финансовые трудности.

Согласно распоряжению правительства от 15 сентября, в этом году на поддержку ГК государство выделит 15 млрд руб. При необходимости до конца года предприятие может получить дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу. В проекте госбюджета на ближайшую трехлетку сказано, что в 2023 году ГК получит 10 млрд руб. в качестве поддержки в условиях санкций.

ФАС
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