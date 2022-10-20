Рынок акций США снизился на статданных по рынку жилья

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США.

Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,475 млн, согласно данным Trading Economics.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13%.

Также инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка.

Котировки бумаг Netflix Inc. подскочили на 13% на новости, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число подписчиков в третьем квартале на 2,41 млн, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста показателя всего на 1,1 млн. В предыдущие два квартала число подписчиков снизилось в совокупности на 1,2 млн.

Также Netflix отчитался о росте чистой прибыли и выручки в июле-сентябре, причем оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, прибавили 2,3% после того, как компания подтвердила прогноз на четвертый финансовый квартал.

Цена бумаг United Airlines Holdings поднялась на 5%. В минувшем квартале авиаперевозчик получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость Baker Hughes Co. увеличилась на 6,1%. Американская нефтесервисная корпорация в третьем квартале получила чистый убыток, но скорректированная прибыль компании превысила прогнозы рынка.

Капитализация Procter & Gamble Co. выросла на 0,9%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом финансовом квартале на 1%, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 4%. Прибыль без учета разовых факторов тем временем опередила консенсус-прогноз.

Акции Abbott Laboratories упали на 6,5%, поскольку фармацевтическая компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в третьем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду опустился на 99,99 пункта (0,33%) и составил 30423,81 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индикатора стали акции Home Depot Inc., подешевевшие на 3,4%, и Dow Inc., опустившиеся в цене на 2,7%. В числе лидеров роста оказались бумаги страховой компании Travelers Cos., также опубликовавшей сильную квартальную отчетность (+4,4%), и Chevron Corp. (+3,2%).

Standard & Poor's 500 понизился на 24,82 пункта (0,67%) - до 3695,16 пункта.

Nasdaq Composite потерял 91,89 пункта (0,85%) и составил 10680,51 пункта.