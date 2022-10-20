Рубль утром незначительно снижается к доллару и почти не меняется к юаню

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно растет, юань почти не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, сделок с евро в первые минуты не было, рубль демонстрирует слабые изменения из-за неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,8425 руб./$1 (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 1,8 коп. - до 8,444 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение курса рубля к доллару и отсутствие существенных изменений юаню на старте торгов связано с противоречивыми факторами. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывает налоговый период, а с другой стороны, наблюдаются негативные настроения на фондовых площадках, наметилась отрицательная коррекция цены на нефть марки Brent. Геополитическая ситуация остается напряженной, но влияние этого фактора сдержанное.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,32 за баррель, что на 0,10% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,98 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду снижаются: китайский CSI300 опустился на 0,71 %, японский Nikkei 225 - на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,42%, южнокорейский Kospi - на 1,52%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,61 %.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13%. Также инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка.

Прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Негативными факторами выступают более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.