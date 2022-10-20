Индекс Мосбиржи превысил 2000п, индекс РТС вырос на 1,3%

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти, сдерживает "бычий" настрой игроков негативная динамика внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,2-1,3%, причем первый превысил рубеж 2000 пунктов во главе с бумагами металлургических и финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2001,16 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1023,04 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 61,63 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,7%), расписки OZON (+2,5%), бумаги "НЛМК" (+2,3%), "Яндекса" (+2,2%), расписки TCS Group (+2,1%), акции "ММК" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), ВТБ (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), Сбербанка (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать умеренно негативным. Высокая доходность доллара выступает главным демотиватором покупки рисковых активов. Китайский рынок все больше отражает геополитическую напряженность в отношениях с США, а нефть растет на фоне рисков угроз администрации Джо Байдена. В остальном на рынках мало оптимизма. Даже относительно сильные корпоративные отчеты не улучшают общую ситуацию. Поэтому можно ожидать неуверенности российских акций, но рубль может сохранить свои достижения на фоне продаж валюты экспортерами.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи формирует коридор 1950-2070 пунктов.

На рынке акций РФ геополитика продолжает играть весомую роль, что показал отскок вверх накануне вечером после проведения заседания Совбеза РФ - значительная часть дневной просадки была выкуплена. В четверг в геополитическом фоне пока все спокойно, позитивом выступает растущая нефть.

Техническая картина по индексу МосБиржи поменялась: теперь отметка 2000 пунктов проторгована, и уже не является серьезной преградой ни для роста, ни для падения. Пока сопротивление наблюдается в районе 2070 пунктов, а поддержка - на отметке 1950 пунктов, полагает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,9% после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США.

По данным Минторга США, число новостроек в сентябре сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали падение показателя до 1,475 млн, согласно данным Trading Economics.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13%.

Между тем, инвесторы также оценивали квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), показали данные министерства финансов страны. Подъем показателя продолжается уже 19 месяцев подряд. При этом темпы роста ускорились по сравнению с 22% в августе.

Импорт Японии в прошлом месяце взлетел на 45,9% и достиг рекордных 10,913 трлн иен. Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре достиг 2,094 трлн иен по сравнению с 636,9 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 14-й месяц - самый длительный подобный период с 2015 года.

Нефть

Между тем, на нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $96,43 за баррель (+1,1% и +2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $85,88 за баррель (+1,6%).