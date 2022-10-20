"Белуга" будет платить не менее 50% от прибыли по обновленной дивполитике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Белуга Групп" утвердил новую дивидендную политику – размер выплат составит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее.

Целевая периодичность остается без изменений – по меньшей мере, два раза в год, говорится в сообщении компании.

"Нововведение демонстрирует нацеленность компании на распределение прибыли в пользу ее акционеров, что в свою очередь способствует повышению инвестиционной привлекательности "Белуга Групп", - говорится в сообщении.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат – по меньшей мере два раза в год.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года – 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме – 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей.

Финальные дивиденды по итогам 2021 года составили 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

Дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года составили 150 рублей на акцию, в сумме - 1,996 млрд рублей.

"Белуга групп" -– один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). 13% составляют квазиказначейские акции, 5% принадлежит менеджменту. Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2022 года по МСФО выросла вдвое – до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Выручка увеличилась на 36,7%, до 42,053 млрд рублей.