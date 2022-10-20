Восточный экономический форум в 2023 году пройдет 5-8 сентября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Восьмой Восточный экономический форум проведут 5-8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Он отметил, что традиционно на полях форума презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития страны.

"Сегодня значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса", - заключил Кобяков.

Седьмой Восточный экономический форум, который прошел в сентябре этого года во Владивостоке, собрал более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний.

Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея.

На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.